A chuva intensa que caiu esta tarde no concelho de Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança, provocou o corte do trânsito da Estrada Nacional (EN 102), junto à Quinta da Terrincha.



De acordo com fonte da GNR, registaram-se vários desmoronamentos de terras em diversos pontos daquela via, que liga Torre de Moncorvo a Bragança.



O Comandado Distrital de Operações e Socorro de Bragança (CDOS) indicou que foi enviada àquele ponto da EN-102 uma máquina retroescavadora para ajudar a retirar as massas de terra que ocupam a via.



"O trânsito está cortado nos dois sentidos, junto à Quinta da Terrincha. Segundo a minha contagem, no local haveria cerca de meia centena de viaturas ligeiras e pesadas paradas. Em pouco mais de meia hora assisti a pelo menos a dois desmoronamentos de terra, que complicaram ainda mais situação inicial ", disse à Lusa João Castanho, um dos automobilistas que se encontra parado no local.



Segundo o CDOS, no local estão 15 operacionais dos bombeiros de Torre de Moncorvo, apoiados por cinco viaturas e uma máquina retroescavadora da autarquia. A estas equipas juntam-se militares da GNR.



Os bombeiros também acudiram, na tarde de hoje, a várias inundações em habitações e outros movimentos de terras registados na vila de Torre de Moncorvo.