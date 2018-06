Abdesselam Tazi entrou na sala de audiências do Tribunal Central de Instrução Criminal, em Lisboa, às 14h24m. Algemado, a sua figura de aspecto frágil, com roupas demasiado largas para o seu tamanho, contrastava com o físico imponente do elemento do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional que seguia a seu lado, vestido de negro, com colete à prova de bala, arma e bastão à cintura.

Nas mãos, o marroquino, de 63 anos, levava nas mãos uma pasta de papel com documentos. Sentou-se no topo do conjunto de mesas em forma de um, mesmo em frente à secretária de Ivo Rosa, o juiz de instrução criminal que estava prestes a decidir o seu futuro. Naquele momento estava acusado de vários crimes, incluindo oito relacionados com terrorismo: adesão a organização terrorista internacional falsificação com vista ao terrorismo, recrutamento para terrorismo, financiamento do terrorismo, adesão a organização terrorista internacional e uso de documento falso com vista ao financiamento do terrorismo.

Momentos antes, o advogado de defesa, Lopes Guerreiro mostrava-se relativamente optimista quanto ao desfecho do caso. "Uns 50% de hipótese", dizia. No requerimento de abertura de instrução – o momento de comprovação judicial da decisão de acusar ou arquivar o inquérito –, bem como durante o debate instrutório, tinha pedido a nulidade da acusação e rejeitava qualquer ligação do seu cliente ao terrorismo internacional, admitindo apenas a falsificação de documentos e uso de cartões de crédito falsos. Já os procuradores do Departamento Central de investigação e Acção Penal, João Melo e Vítor Magalhães, saíram do elevador que os levou ao quarto piso do antigo edifício da Polícia Judiciária na expectativa de que todos os factos da acusação fossem confirmados pelo juiz de instrução criminal. Pelo menos, foi isso que argumentaram no debate instrutório.

Eram 14h30 quando Ivo Rosa começou a ler um resumo da sua decisão. Primeiro ponto: a nulidade da acusação invocada pela defesa. Para o juiz de instrução criminal, apesar de a acusação "conter referências genéricas e conclusivas, bem como a descrição de meios de provas, percepções das testemunhas e de diligências processuais, (…) ainda assim possibilita a delimitação do objecto do processo bem como a compreensão, da parte do arguido, da actividade criminosa que lhe é imputada". Ou seja, Ivo Rosa não seguiu as pretensões da defesa: 1 a 0 para o Ministério Público. Porém, as palavras do juiz permitiam antever o que se seguiria.

O primeiro crime em debate a ser analisado foi a falsificação de documentos com vista ao terrorismo. Segundo o juiz, não restam dúvidas que Abdesselam Tazi utilizou um passaporte falso para entrar em Portugal. Contudo, explicou, a lei exige que esse documento falso seja "usado com vista ao cometimento de um crime contra a vida, a integridade física ou liberdade das pessoas e que seja cometido por um agrupamento de duas ou mais pessoas, que actuando concertadamente, visem prejudicar a integridade e a independência de um Estado". E quanto a isso "a acusação não refere nenhum facto concreto susceptível de preencher os pressupostos" para que seja acusado de tal crime. Conclusão: alterou a qualificação jurídica da acusação para um crime de crime de falsificação de documentos. Resultado: 1 a 1.

Seguiu-se a análise do documento falso para financiamento do terrorismo. Tratavam-se dos quatro cartões de crédito falsificados usados por Abdesselam Tazi em Portugal. De acordo com a análise de Ivo Rosa, "as provas do uso são abundantes" e constituem crimes de contrafacção de moeda. No entanto, para o juiz, o legislador não "contemplou a contrafacção de moeda entre o catálogo de crimes" susceptível de preencher o tipo legal de crime de terrorismo, falando antes em falsificação de documento. Ou seja, não se pode falar em uso de documento falso para financiamento do terrorismo. Mais um golo para a defesa.

Em seguida foi analisado o crime de adesão a organização terrorista internacional – o autoproclamado Estado Islâmico – e o recrutamento para terrorismo. Analisando a legislação em vigor, Ivo Rosa defendeu que para este crime ter sido cometido é preciso que "o arguido adira a uma organização sabendo que a mesma tem como objectivo" a prática de um dos crimes-meio: entre outras coisas, prejudicar a integridade ou a independência de um Estado, impedir, alterar ou subverter o funcionamento das instituições desse Estado. E ao analisar os meios de prova do Ministério Público, concluiu que não existia prova directa de adesão ao Estado Islâmico ou que tenha estado na Síria.

Um dos elementos sustentados pela acusação era a "radicalização do arguido". No entanto, "analisando as fotografias de vigilância, verifica-se que o arguido se apresenta com uma postura em nada condizende com a acusação: em nenhuma delas é visível qualquer sinal ou indício de uma postura ortodoxa/fundamentalista. Pelo contrário, ambos sempre se apresentaram, quer na maneira de vestir, quer na aparência física com uma postura ocidental". Para além disso, as várias testemunhas disseram que Abdesselam Tazi nunca se apresentou com uma postura radical, pelo contrário. "O próprio negou qualquer ligação ao radicalismo (…) e não existe prova directa que alguma vez esteve na Síria", afirmou.

Um dos indícios apresentados pelo MP era uma viagem feita pelo marroquino à Turquia em 2011. Mas para o juiz, "não existe nenhuma regra da experiência, da ciência ou da lógica que nos permita concluir que quem viaja até à Turquia vai, necessariamente, à Síria." Outro indício eram os documentos encontrados no quarto que Abdesselam Tazi partilhava com Hicham el Hanafi. Para Ivo Rosa, o MP não conseguiu provar que esses documentos e citações do Corão que, retiradas do contexto, poderiam apelar à violência pertencessem ao arguido.

Outro golpe nas pretensões do MP deu-se no recrutamento. Os procuradores do DCIAP juntaram ao processo documentos remetidos pelas autoridades francesas, resultado do cumprimento de cartas rogatórias enviadas por Paris às autoridades marroquinas. Mas segundo o juiz, "documentos vindos de um processo num país estrangeiro não têm qualquer valor probatório". Mas, continuou, mesmo que tivessem "desses depoimentos resulta o contrário do que diz a acusação: que não foi Tazi quem recrutou Hicham el Hanafi [detido em França]". A defesa marca novo golo.

Nesta altura, quer os procuradores do MP quer o advogado de defesa já sabem como tudo vai terminar. João Melo encolhe os ombros vezes sem conta. Vítor Magalhães praticamente não olha para o juiz, mantém-se de cabeça baixa e braços cruzados. Já Abdesselam Tazi, tirou os óculos e vai esfregando os olhos como que não acreditando no que está a acontecer. Lopes Guerreiro tira notas e ocasionalmente sorri para o seu cliente. Enquanto isso, Ivo Rosa continua a desfazer a acusação e enumera contradições nos diversos artigos: um diz que Hicham El Hanafi foi para Síria em meados de 2014 e outro diz que esteve em Paris na mesma altura; outro que estava na Europa em finais de 2014, enquanto os seus extractos bancários mostram que estava em Aveiro; o artigo 67º diz que em Agosto Tazi visitou o Centro Português de Refugiados mas no 80º refere que só regressou a Portugal a 31 de Agosto. Resultado: 1 a 4 para a defesa

Em jeito de conclusão, Ivo Rosa defende que a "acusação fundou a sua convicção em prova indirecta" que apesar de ser usável, tem de obedecer a "regras", a primeira das quais é que os indícios não permitam várias interpretações. Em seguida deu exemplos: ir à Turquia não significa que vá para a Síria; usar cartões de crédito falsos pode ser para financiar o terrorismo mas também para ter benefícios pessoais; um muçulmano pode ser ortodoxo e não ser terrorista; e usar um passaporte falso não quer dizer que tenha por objectivo cometer um atentado.

Ou seja; "não é possível extrair-se uma conclusão ou inferir que aderiu a uma organização terrorista"; "não há no processo qualquer transferência de dinheiro para Hicham el Hanafi"; "não há indícios quanto aos crimes e factos da acusação". Novo golo da defesa.

Abdesselam Tazi ficou apenas pronunciado por um crime de falsificação de documento e quatro de contrafacção de moeda. No entanto, para o juiz, como é "estrangeiro e usava passaportes falsos" verifica-se o perigo de fuga e também de "continuidade da actividade criminosa". Motivo pelo qual continuará em prisão preventiva a aguardar julgamento. Marca agora o Ministério Público.

Encerrada a sessão, o advogado Lopes Guerreiro levanta-se e cumprimenta o juiz: "Excelente decisão senhor doutor". Os magistrados do Ministério Público discordam. Sem dizer uma palavra, cumprimentam os presentes e saem da sala. Abdesselam Tazi aguarda ao fundo da mesa pelo seu defensor. Ao sair, cumprimenta pela primeira vez os jornalistas.

O recurso do Ministério Público anunciado pouco depois ditará se o resultado final se mantém. Para já: 2 a 5 para a defesa.