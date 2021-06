O hotel amaldiçoado que envolve o presidente do Rio Ave

A história remonta a 2012, quando a empresa Mogaequestre - Serviços Hípicos e Turismo projetou um complexo turístico em Mogadouro, o Douro Equus Natura Resort. O projeto iria custar €7,6 milhões e os promotores conseguiram €4,9 milhões de fundos comunitários. A 22 de novembro, a obra foi contratualizada à construtora António da Silva Campos, SA (ASC, SA), que ficou também como parceiro investidor ao assumir €2,7 milhões (diferença entre o orçamento e o financiamento europeu).



A empresa era detida por António da Silva Campos, que é também presidente do Rio Ave, clube que acabou de ser despromovido à Segunda Divisão.



Segundo se lê na queixa-crime entregue no DIAP de Vila do Conde pela Mogaequestre em 2018, e a que a SÁBADO teve acesso, as obras começaram em abril de 2013 e todos os meses a ASC, SA foi emitindo faturas dos trabalhos feitos. Em julho, quando o valor ia já em €1,5 milhões, a ASC, SA parou a obra porque, lê-se, nada tinha sido ainda pago. No início de 2014 chegaram finalmente cerca de 1 milhão de euros de fundos comunitários, que não chegavam para pagar os €1,5 milhões já faturados.