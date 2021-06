O plano ruinoso do Montepio no negócio dos navios

A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG), liderada então por Tomás Correia, usou o antigo genro de Américo Amorim, o empresário Rui Alegre, numa engenharia financeira para aliviar o passivo das contas do banco que em 2012 estaria prestes a tornar-se incobrável: cerca de 61 milhões de euros. Este era o montante total das dívidas do armador grego George Potamianos, cuja família estava há muito radicada em Portugal, que em janeiro de 2013 passou para várias empresas que Alegre abriu na Zona Franca da Madeira (ZFM).



No entanto, nos contratos confidenciais deste negócio, que envolveram créditos cruzados entre empresas para a exploração comercial futura de quatro navios de cruzeiros, ficou acertado que o Montepio manteria ainda a torneira aberta para novos empréstimos e nada cobraria (capital e juros) ao empresário nos três anos seguintes à assinatura dos acordos.



Em troca, Alegre entregaria como penhor as suas novas empresas que tinham um capital social irrisório. Resultado? As firmas acabaram insolventes poucos anos depois, a partir de 2015, e antes de serem obrigadas legalmente a pagarem qualquer montante ao Montepio. Além disso, os barcos tiveram como destino a sucata ou a venda ao desbarato e o banco chegou a ter um buraco financeiro superior a 100 milhões de euros.