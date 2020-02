ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de fevereiro de 2020.

No registo da CGTP, Armando Teixeira da Silva é apresentado como operário gráfico. O seu substituto foi Manuel Carvalho da Silva como detentor de um curso industrial de Montador Eletricista. A eles seguiu-se Arménio Carlos, eletricista.Três líderes, três membros do proletariado. Isabel Camarinha, que agora assumiu a liderança da intersindical, é por isso uma originalidade: não só por ser a primeira mulher no cargo, mas também por vir do setor dos serviço.É um sinal dos tempos: é neste setor que estão agora 7 em cada 10 empregos. Mas os sindicatos tradicionais têm também dificuldade em filiar trabalhadores dos setores emergentes.