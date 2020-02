Siga a Sábado nas redes sociais

Vestidos informalmente com calças de fazenda e casacos de cabedal, os sindicalistas tiravam os maços de SG Filtro e de Português Suave dos bolsos para fumar mais um cigarro. Tratavam-se por companheiros e camaradas apesar de nem todos se conhecerem. Tinham recebido uma carta nos respetivos sindicatos para participarem numa reunião "para estudo de alguns aspetos da vida sindical". Catorze (vindos de Lisboa, Coimbra, Porto, Castelo Branco e Viseu) decidiram arriscar.Chegaram discretamente ao n.º 131 da Rua de São José, em Lisboa, antes das 10h desse 11 de outubro de 1970.Mais de 20 pessoas ocuparam o refeitório do Sindicato dos Bancários, encerrado naquele dia – era um domingo e o senhor Silva, que habitualmente servia os associados, ficara em casa como de costume. Esperavam por Daniel Cabrita. O presidente do Sindicato dos Bancários de Lisboa explicou que quatro sindicatos (bancários, caixeiros, metalúrgicos e lanifícios de Lisboa) tinham decidido estudar o que podiam fazer em conjunto na defesa dos direitos dos trabalhadores. A convocatória foi enviada a 1 de outubro e é esse mesmo o dia que a CGTP encara como o início formal da organização.Objetivo: contestar as mudanças que o Governo defende na área laboral. Inspirados pelas discussões do Sindicato dos Caixeiros sobre o Contrato Coletivo de Trabalho, que exigiam um aumento dos salários (para um caixeiro ajudante era de 800 ou 900 escudos), 13.º mês e 44 horas de trabalho semanais, aqueles homens queriam dinamizar novas formas de luta. Um decreto-lei de Marcelo Caetano, que então dizia que o governo queria sindicatos "fortes e ativos", permitia que listas da oposição ao regime fossem eleitas. Uma outra mudança dava em teoria maior liberdade a estas organizações:tinham direito a nomear um dos três árbitros responsáveis pela discussão dos contratos de trabalho. O outro era escolhido pelo governo e o terceiro pelas duas partes.Até julho de 1971 fizeram 12 encontros, em que chegavam a passar sete ou oito horas a falar sobre um único tema. Foi o que aconteceu a 11 de outubro: dos quatro pontos de trabalho previstos na convocatória quase só discutiram o último, sobre a liberdade de reunião.Entre os mais descontentes estavam os representantes dos metalúrgicos de Lisboa. No dia anterior, o Governo Civil proibira uma assembleia geral no Pavilhão da Luz e os associados estavam a combinar ajuntamentos em protesto: chegaram a reunir mais de 500 pessoas e houve "choques com a polícia", descreveu o clandestino Avante!, em novembro de 1970. Dias depois, a PIDE invadiu o sindicato e a direção foi suspensa.Manuel Maria Candeias escapou por pouco. O dirigente sindical estava a sair quando percebeu a presença dos agentes, contou numa entrevista feita para o projeto de História Oral da CGTP. Subiu rapidamente ao último andar e passou pelos agentes como se fosse um morador. Levava escondido no casaco um texto para apresentar ao governo sobre a liberdade sindical. Ao contrário de outros, não foi revistado nem preso.Esta ação marcou uma mudança na política do governo. O próprio ministro das Corporações, Baltazar Rebelo de Sousa, avisou os sindicalistas desse factonuma audiência. A atenção sobre as reuniões intersindicais aumentou. No sexto encontro, em Leiria, a 31 de Janeiro, a presença de um homem que nenhum dos representantes dos 18 sindicatos conhecia provocou a apreensão geral. Obrigado a identificar-se, atrapalhou-se e apontou o dedo a outra pessoa, dizendo que também não sabia quem aquele era. A reunião foi interrompida e o estranho desapareceu.Ainda hoje desconfiam que pertencia à PIDE. Também havia a "dona Irene", uma senhora com cerca de 60 anos, do sindicato dos Escritórios. "Não tinha muito a ver com as nossas posições. Perguntávamo-nos se estava ali para nos controlar", conta António Ferreira Guedes, que participava nas reuniões apesar de estar proibido de pertencer à direção do Sindicato dos Bancários.Nessa época, já tinham feito vários protestos contra as imposições governativas. O mais violento terá sido o dos caixeiros, realizado a de 15 de Março. Estavam descontentes com o facto de o governo ter anulado os cinco acordos, obtidos legalmente nas comissões arbitrais, que aprovavam as 44 horas de trabalho semanais e a chamada semana inglesa, com descanso a partir das 13h de sábado.No jornal República desse dia, o Ministério das Corporações justificava a decisão: o encerramento aos sábados à tarde punha em causa "o interesse da massa trabalhadora que precisa de poder aproveitar as suas horas vagas para fazer compras".Os comerciantes acharam o argumento ridículo e saíram à rua. Às18h30, dois dirigentes sindicais escaparam à polícia que os esperava à saída do trabalho para os impedir de participar na manifestação. Duas horas depois, a marcha deixava o Largo do Rato e o Largo de Camões a caminho da Assembleia Nacional, em São Bento. José Pinela, que presidia ao Sindicato dos Caixeiros, conta que a polícia de choque investiu com uma "fúria brutal". Um dos manifestantes partiu um braço e uma outra levou 11 pontos depois de a polícia lhe acertar com cassetetes. Outros foram mordidos pelos cães ou empurrados contra as escadas e os muros do palácio.Nenhum jornal escreveu sobre os confrontos no dia seguinte. Diferente foi a atenção prestada à prisão de Daniel Cabrita, a 30 de junho. O empregado do Banco Totta&Açores estava de férias em Sesimbra quando agentes o interpelaram. Fizeram uma "busca sumária" à sua casa no Barreiro, foi detido e levado para a PIDE, em Lisboa. "Disseram-me que era por ser comunista", diz àEsteve preso dois anos. O discurso dos seus camaradas de sindicato, que até então tinha sido moderado, extremou-se. Nos dias seguintes emitiram 12 comunicados a descrever atropelos à liberdade sindical e o estado físico do detido – "cansado, queixou-se de forte dor na zona frontal esquerda", escreveram depois de uma visita da mulher. "Em nome dos 17 mil trabalhadores exige-se a sua libertação."A 26 de julho saíram à rua. As sedes dos bancos concentravam-se na baixa de Lisboa, por isso foi fácil reunir os 1.500 participantes, que desceram do Rossio em direção à Rua do Ouro de braço dado."Foi decretado o luto: os empregados iam de gravata preta e as mulheres com lenços escuros", conta o então presidente do sindicato, António FerreiraGuedes. À sua frente encontraram a polícia de choque: José Gonçalves André, que esteve entre os manifestantes, lembra-se de ter voado para dentro de uma barbearia para não ser agredido. Outros acabaram feridos ou presos. Das janelas houve quem atirasse máquinas de escrever em protesto e o governo proibiu as reuniões.