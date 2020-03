SEF faz buscas em clubes de futebol de Leiria e Vila Real. Três dirigentes constituídos arguidos

Três dirigentes do clube de Leiria foram constituídos arguidos após buscas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras em clubes de Leiria e Vila Real.

"O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) realizou, ontem, buscas às instalações de dois clubes de futebol, em Leiria e em Vila Real, e a duas residências no Porto, tendo três dos dirigentes do clube de Leiria sido constituídos arguidos, por indícios da prática dos crimes de auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos.

Na origem da operação, coordenada pelo Ministério Público, estiveram condutas associadas à presumível regularização fraudulenta de jogadores de futebol quer através de contratos de trabalho de conveniência, quer através da falsificação e adulteração de documentação.

Em alguns dos casos, foram recolhidos indícios de que os cidadãos estrangeiros entraram mesmo em território nacional ludibriando as autoridades de fronteira, apresentando cartas convite para testes com o objetivo de desenvolver, no imediato, a atividade de futebolista.

Durante a operação do SEF, na qual participaram 25 Inspetores, foi apreendida diversa documentação relacionada com os crimes autuados, assim como material informático."