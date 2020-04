O maior alvo de elogios ao longo do debate parlamentar que analisou esta tarde o estado de emergência foi só um: o povo português, cujo bom comportamento foi elogiado da esquerda à direita. Já quanto ao documento em análise, o relatório sobre o período entre 3 e 17 de abril, houve mais divergências. O governo fez um balanço totalmente positivo – nenhum reparo ou autocrítica – a oposição, desta vez, e mesmo por parte de quem aprovou o estado de emergência, apontou ao que correu mesmo mal.

A abertura coube a Eduardo Cabrita, em nome do governo. O ministro da Administração Interna considerou que o sucesso na contenção e mitigação da pandemia se deve à marca de "profunda consciência social da sociedade portuguesa", e à forma "como os cidadãos aderiram e compreenderam que estas restrições à liberdade eram proporcionais e adequadas a um desafio com o qual nunca tínhamos estado confrontados". O ministro destacou ainda o clima de consenso nacional que rodeou a medida, destacando a "grande convergência entre todos os órgãos de soberania", quer pala aprovação com ampla maioria na AR, quer pelo apoio do Presidente da República – que, de resto, é quem tem constitucionalmente de propor o estado de emergência.



Houve ainda referências à prontidão e disponibilidade das forças de segurança e ao seu apoio à sociedade civil, a idosos ou estudantes, e um elogio aos cinco secretários de Estado a quem coube acompanhar no terreno, por regiões, o estado de emergência. Por fim, ainda mais um elogio, ao "plano sistemático de testes a trabalhadores e utentes de lares de idosos"; à "prioridade de acompanhar os trabalhadores migrantes" nesta altura; e ao desempenho global do SNS, que se manteve "sempre com capacidade" e "nunca se aproximou do esgotamento da capacidade de resposta".

A oposição mostrou uma visão menos cor de rosa. As primeiras críticas surgiram à direita. João Cotrim Figueiredo, da IL, o primeiro a intervir, apontou à "enorme confusão" em matéria de testes, quer na organização dos mesmos, quer na definição de prioridades, aos 205 detidos por desobediência, e destacou ainda dois elementos na falta de transparência: não há no relatório "menção à disponibilização dos dados à comunidade cientifica", que continua a queixar-se de dificuldades no acesso; e o secretário de Estado da Justiça, Mário Morgado, queria que não constassem do dito relatório as atas da estrutura de monitorização do estado de emergência.

André Ventura, do Chega, a seguir, voltou aos temas habituais do partido: segurança e imigração. "Afinal sim, tivemos presos perigosos cá fora e novos presos a cometer novos crimes, convinha saber quem e como", acusou, e "temos em algumas zonas alguma imigração descontrolada e que gerou ate novos surtos", numa referência aos hostels de Lisboa que albergam imigrantes a aguardar a definição da sua situação. Não sem antes elogiar o cumprimento por parte dos portugueses.

O PEV, através da deputada Mariana Silva, considerou que "os que portugueses cumpririam todas atestas medidas sem estas restrições drásticas" a apontou às "medidas com ar de sucesso" que o governo apresentou, mas que, acusou, não correspondem à realidade. A deputada apontou, por exemplo, o fecho de mercados locais, que afetou o escoamento de pequenos produtores nacionais, os transportes públicos cuja redução da oferta impediu o respeito pelo afastamento social, e ainda "a selva em que se transformaram as relações de trabalho" sem que o governo combatesse essa situação.

No PAN, a líder parlamentar Inês Sousa Real considerou que se está perante uma "vitória do esforço coletivo de todos nós", mas lançou um alerta: "Apressar um suposto regresso à normalidade e a hipotecar tudo de bom que se conseguiu." Sobretudo, porque temos ainda "um cenário epidemiológico preocupante, idêntico ao que existia aquando do relatório do primeiro estado de emergência", pelo que podemos estar a avançar para um "relaxamento prematuro de medidas sanitárias".

Telmo Correia, do CDS, apontou também para o período que se segue: sugeriu que o governo devia estar ali, mas para apresentar o plano de desconfinamento que tem vindo a ser conhecido aos poucos. E criticou o tom do executivo: "Sobra um pouco o auto-elogio, próximo da propaganda." E faltam "dados do material que foi adquirido, como foi adquirido" e sobre "quando é que começamos a fazer aquisição de equipamento", enquanto layoff tem estado condicionado "questões burocráticas". Pediu rigor no estado de calamidade: "É preciso ser rigoroso no que cada um tem de fazer: se vamos determinar uso de mascaras obrigatório é preciso que existam e que quem não usa tenha algum tipo de sanção."

João Oliveira, em nome do PCP, também explicou que "o fim do estado de emergência não significa o fim das medidas necessárias para controlar o surto epidémico". Para os comunistas, o estado de emergência não era necessário para "manter as medidas de prevenção e contenção do surto", mas a maior preocupação é agora a "violação dos direitos dos trabalhadores e arbitrariedades impostas a pretexto do estado de emergência".

O Bloco de Esquerda apontou no mesmo sentido, através de Pedro Filipe Soares, que após a "grande saudação ao povo português" denunciou os "abusos contra os trabalhadores" e a falta de um "reforço da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)".

No PSD, Carlos Peixoto elencou "uma omissão, uma ineficiência e uma indignação". O governo foi omisso no apoio a gerentes das micro e pequenas empresas com empresas encerradas. Houve ineficiência nas linhas de apoio às empresas e "ou o processo é agilizado, ou o dano é irreparável". E considerou o perdão de penas para reclusos uma "airosa habilidade do governo para resolver um problema estrutural, a sobrelotação das cadeias"

A ministra da Saúde interveio no final, de novo em tom positivo, considerando que o "SNS mostrou uma vez mais a sua capacidade, robustez e adaptabilidade". Na resposta à Covid-19 foi possível, por exemplo, fazer um numero significativo de testes que não estavam previstos. Garantiu que os 59 pedidos de acesso a dados por investigadores estão a ser atendidos: 21 foram já respondidos. Terminou com um frase chave preparada: tivemos, com o estado de emergência, "uma emergência sanitária, mas não uma emergência totalitária".