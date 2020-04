O secretário de Estado adjunto da Justiça, Mário Belo Morgado, defendeu que as atas da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência não deveriam - ainda que de uma forma simplificada - ser do conhecimento público. A posição do governante consta da ata da reunião de 18 de abril, relativa ao acompanhamento da segunda declaração do estado de emergência . De uma forma resumida, a posição de Mário Morgado foi assim descrita: "Opinião: atas da EMEE deviam ser reservadas e não constar como anexo do relatório do estado de emergência".A mesma ata não refere se algum dos restantes presentes na reunião se manifestou contra ou a favor da posição do secretário de Estado adjunto da Justiça, ex-juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça e antigo vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura. Ainda de que de forma resumida, as atas das reuniões permitem o escrutínio dos temas discutidos, assim como perceber quais as estratégias adoptadas no combate à pandemia da Covid-19.

Um dos elementos do último relatório, que está a ser debatido esta quinta-feira no parlamento - prendeu-se com o nível de contágio de covid-19 nos lares de idosos estar a seruma das "recorrentes preocupações" das reuniões da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência, que aponta a "escassez de recursos humanos" nestas unidades, segundo um relatório do Governo.

"A EMEE [Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência] continuou a prestar particular atenção à problemática da disseminação do contágio nos estabelecimentos residenciais para idosos (ERPI). Esta revelou-se, aliás, uma das mais recorrentes preocupações manifestadas nas reuniões da EMEE, em grande medida devido ao impacto diferido da disseminação da doença em ambiente de lares de idosos", refere o relatório sobre o segundo período do estado de emergência, entre 3 e 17 abril.

O documento, entregue pelo Governo à Assembleia da República, realça que nas reuniões da EMEE foi igualmente "dada nota da situação da escassez de recursos humanos para prestar apoio aos utentes de ERPI".

"Para além dos problemas estruturais prévios, o facto de um significativo número de funcionários dessas instituições estarem, eles próprios, infetados ou doentes, dificulta a prestação do apoio pessoal e social aos idosos", precisa o relatório, assinado pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, que preside à Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência.

Como exemplo, refere que na reunião da EMEE de 17 de abril foi reportado que 993 profissionais de lares de idoso estavam infetados e 2488 em isolamento, dos quais 735 eram casos suspeitos de infeção, estando registado um óbito neste grupo profissional.

O relatório destaca que a resolução "do problema da escassez de funcionários foi mitigada" através do recurso ao voluntariado, a instituições do setor social e aos municípios, bem como à mobilidade de trabalhadores da administração central e da administração local.



Um casamento em Pombal que reuniu 300 pessoas foi o caso mais grave de incumprimento do estado de emergência, durante o período de 3 a 17 de abril, decretado devido ao vírus Covid-19. A situação foi relatada pelo director nacional da PSP, Magina da Silva, numa das reuniões da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência. Ainda assim, o responsável máximo pela polícia fez questão de salientar que verificou por parte da população um cumprimento generalizado da regra do confinamento, apesar de o número de detidos pelo crime de desobediência ter aumentado do primeiro para o segundo período.