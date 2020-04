4 de maio:

Aberturas ocorrerão a cada 15 dias, com avaliação antes da data marcada se o calendário se vai manter ou se são necessárias alterações. Isto porque, referiu o primeiro-ministro, António Costa, será possível voltar atrás se a situação sanitária o exigir. "Daremos esse passo atrás se e quando for necessário dar."Os eventos ou ajuntamentos com mais de 10 pessoas continuam proibidos. Os funerais deixam de ter limite de participantes, desde que sejam familiares.As datas a reter:- Lojas de rua até 200 m2 podem abrir- Abertura de livrarias e de comércio automóvel, independentemente da área, barbeiros ou manicures, sob marcação préviacom lotação máxima de 2/3 e uso obrigatório de máscara.- Balcões desconcentrados de atendimento ao público (repartições de, conservatórias) estarão abertas, mas tem de se fazer marcação prévia.voltarão a abrir.- Fim das limitações à prática dos desportos individuais ao ar livre (excepto piscinas e balneários)apenas para 11º e 12º anos ou 3º anos de outras ofertas formativas. O horário é reduzido (10h às 17h) e sempre com uso de máscara social.- Equipamentos sociais na área da deficiència.até 400 m2 ou partes de lojas até 400 m2 (ou maiores por decisão autárquica), com lotação até 50%- Esplanadas- Abertura de museus, esplanadas e outros monumentos e exposições- Cerimóniascomunitárias, mas com regras a definir pela DGS- Início das competições oficiais da 1.ª Liga- Abertura total das. António Costa sublinhou que se aconselham o máximo de "atividades ao ar livre".- Redução " progressiva" do teletrabalho (que é obrigatório até essa data para todas as profissões que o permitam, avisou António Costa), com horários desfasados, diminuição de horários ou horários em espelho.- Abertura de lojas com área superior a 400 m2- Lojas eme salas de espetáculo estarão abertos, com lugares marcados e lotação reduzida.- Reabertura das Lojas do Cidadão