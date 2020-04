Covid-19: teletrabalho vai continuar a ser obrigatório em maio

O Governo vai manter a "obrigatoriedade" do teletrabalho em maio, segundo anunciou esta quinta-feira o ministro de Estado e da Economia, Siza Vieira, no Parlamento.

"Manteremos durante todo o mês de maio a obrigatoriedade de teletrabalho. Em junho, se as condições assim o permitirem, iremos levantar gradualmente a obrigatoriedade de teletrabalho para que possamos reaprender a circular com limitações", disse o ministro.



O regime em vigor permite que os trabalhadores possam impor teletrabalho contra a obrigatoriedade das empresas, e vice-versa, desde que as funções sejam compatíveis com trabalho à distância.



De acordo com o documento já distribuído pelo Governo, a 1 de maio o "exercício profissional continua em regime de teletrabalho, sempre que as funções o permitam".



Para junho está previsto "teletrabalho parcial, com horários desfasados ou equipas em espelho".



A promoção do teletrabalho foi incentivada por exemplo pela UGT. Esta quarta-feira, após uma reunião de concertação social, a secretária-adjunta da UGT, Paula Bernardo, explicou ao Negócios que o primeiro-ministro se mostrou favorável à extensão do regime do teletrabalho.



Também João Vieira Lopes, da CCP, e António Saraiva, da CIP, explicaram ao Negócios que a preocupação do Executivo é também a de aliviar o número de passageiros nos transportes públicos, nesta fase de progressiva retoma.



No entanto, esta quarta-feira permaneciam dúvidas sobre a decisão política do Governo.



Em regime normal de teletrabalho (sem lay-off) os trabalhadores mantêm o direito a toda a retribuição, incluindo subsídio de almoço, segundo esclareceu já o Governo.



Bibliotecas e arquivos são primeiras instituições culturais a abrir



As bibliotecas e arquivos serão os primeiros equipamentos culturais a reabrir, já na segunda-feira, seguindo-se os museus, galerias e monumentos, em 18 de maio, anunciou o ministro acrescentando que, na segunda-feira, reabrem também as livrarias.



O ministro anunciou ainda que, para o final de maio, está prevista a reabertura de cinemas, auditórios e salas de espetáculos, com limitações à sua lotação.



I Liga de futebol volta no final de maio



Siza Vieira informou ainda que a I Liga portuguesa de futebol pode ser reatada no final de maio, depois de ter sido suspensa em 12 de março devido à pandemia de covid-19.



Siza Vieira informou ainda que a I Liga portuguesa de futebol pode ser reatada no final de maio, depois de ter sido suspensa em 12 de março devido à pandemia de covid-19.

A I Liga foi suspensa por tempo indeterminado em 12 de março, após 24 das 34 jornadas -- com o FC Porto na liderança da I Liga, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica --, faltando disputar 90 jogos, bem como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica a FC Porto.



Já a II Liga, que também foi interrompida após a 24.ª jornada, não recebeu 'luz verde' do Governo para o seu reatamento. Na altura da suspensão, Nacional e Farense ocupavam os dois lugares de subida na II Liga, com os madeirenses no primeiro lugar, com 50 pontos, mais dois do que os algarvios.



De acordo com este plano, a prática de desportos individuais ao ar livre, sem a utilização de balneários ou piscinas, vai ser permitida já a partir de segunda-feira.