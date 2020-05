ePaper ou encontre-o nas bancas a 28 de abril de 2020.

Se o deputado comunista António Filipe estiver infetado com o novo coronavírus (Covid-19), é provável que tenha contagiado o seu líder da bancada, João Oliveira. Ou vice-versa. Sem máscara, falavam sentados lado a lado em pleno debate quinzenal, a menos de meio metro um do outro, sem qualquer distância de segurança, numa fila de hemiciclo composta por cinco cadeiras, três delas vazias. No lado oposto do Assembleia da República (AR), o social-democrata José Silvano, ao entrar em plenário, deu uma palmada amigável no peito do deputado Hugo Carneiro (PSD), trocando umas palavras bem-humoradas de perto. Os deputados presentes no debate de dia 22 de abril mostravam-se assintomáticos, é verdade, mas quase todos arriscavam na hora de interagir com o colega do lado ou da frente.Com vista privilegiada das galerias para o plenário, a SÁBADO esteve atento um detalhe em concreto do debate quinzenal: os desrespeitos dos deputados no que toca às regras básicas de higiene, distanciamento social e etiqueta respiratória em tempos de pandemia. E tanto à esquerda como à direita, houve aglomerados, conversas com proximidade e toques inconscientes, no nariz, boca e em partes do corpo de colegas – e até pausas para ir em grupo à gelataria mais próxima.