Apesar da nova medida que promove a integração e igualdade oportunidades a todas as crianças, as vagas já estão esgotadas desde maio, mesmo nas creches privadas.

A partir de amanhã entra em vigor a gratuitidade das creches para todas as crianças nascidas a partir do dia 1 de setembro de 2021. Desde setembro do ano passado que a medida das creches gratuitas está em vigor, mas em 2023 foram incluídas instituições do setor privado.