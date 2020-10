O Ministério Público deduziu acusação contra um autarca de Barcelos por ter desviado combustível destinado à junta de freguesia para uso próprio e por ter solicitado dinheiro a várias pessoas para alargar e pavimentar caminhos na freguesia. Segundo o Jornal de Barcelos, trata-se de José Neiva Dias, o presidente da junta da união de freguesias de Durrães e Tregosa. Também o seu secretário foi acusado. Sobre ambos recai a suspeita de violar normas de execução orçamental; Neiva Dias também é acusado de peculato.





O autarca é acusado de desviar combustível comprado para as necessidades da freguesia entre abril de 2015 e fevereiro de 2016, causando um prejuízo avaliado em €1.386,71.O crime de violação de normas de execução orçamental foi cometido entre 2014 e 2017, quando "solicitaram a diversos fregueses, que lhas entregaram em montante variável, comparticipações monetárias para a realização de obras de alargamento e pavimentação de caminhos da freguesia, utilizando-as para pagar, pelo menos em parte, tais obras; assim desrespeitaram, diz a acusação, não só as regras de arrecadação de receita, como as regras contabilísticas que regem as autarquias locais -uma vez que tais receitas nunca foram contabiizadas-, como, ainda, as regras de competência dos próprios órgãos da autarquia, por caber à assembleia de freguesia aceitar doações", lê-se no site da Procuradoria-Geral Distrital do Porto.O caso foi denunciado pelo Jornal de Barcelos em 2017 e motivou uma queixa por difamação contra os jornalistas, que acabou arquivada.