Maria Monteiro tem 70 anos, vive em Chaves, mas para as Finanças e Segurança Social morreu no passado mês de maio. O erro no sitema já tem cerca de 70 anos, mas foi detetado apenas em fevereiro, quando uma outra mulher, com o mesmo nome e natural da mesma aldeia, se dirigiu à Conservatória do Registo Civil para renovar o Cartão de Cidadão. Constatou-se que havia duas pessoas com o mesmo número de contribuinte e de Segurança Social. A mulher tentou resolver o problema, mas morreu em maio de forma súbita.Leia mais no Correio da Manhã