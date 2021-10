O calendário que pode mudar tudo para PSD e CDS

A poucas horas de um Conselho Nacional decisivo para a disputa interna no CDS, Francisco Rodrigues dos Santos e Rui Rio falaram ao telefone, acertaram encontrar-se para "analisar a situação" política do País e mudaram de ideias. Na direção centrista não se quer comentar o que aconteceu, mas havendo Conselho Nacional marcado para discutir a data do Congresso, há quem assuma que se achou melhor adiar a conversa para depois desta reunião.

Esta sexta-feira à noite, Francisco Rodrigues dos Santos reúne os conselheiros nacionais para discutir calendários, mas não deve começar a reunião a revelar a sua preferência de datas. A SÁBADO sabe, contudo, que no seu núcleo duro há quem defenda que 16 de janeiro – a primeira data possível – é a mais provável e é em cima dessa ideia que o líder centrista deve concentrar o argumentário para adiar a disputa interna.

Depois de todos os partidos terem expressado a vontade de ir a votos o mais depressa possível, os próximos de Chicão notam que Paulo Rangel – o adversário interno de Rio – ficou a defender sozinho uma ida às urnas em meados de fevereiro.