O autarca que ganhou 122 mil euros num dia

Carlos Rodrigues Lima
Carlos Rodrigues Lima 23 de setembro de 2025 às 23:00

Negócios imobiliários de Alexandre Almeida, o presidente da câmara de Paredes, e recandidato pelo PS, estão a levantar suspeitas

Num virar de página, como foi atestado pela notária Maria Ferreira, uma empresa do presidente da Câmara de Paredes, Alexandre Almeida (PS), e recandidato a um novo mandato nas próximas autárquicas, ganhou 122 mil euros com a compra e posterior venda de um apartamento, numa das zonas em desenvolvimento da cidade. Os negócios imobiliários do autarca socialista - e também de uma sua adjunta - têm levantado muitas suspeitas no concelho, mas Alexandre Almeida refuta-as.

