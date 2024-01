Nuno Melo: AD vai esconder Câmara Pereira? "Olhe, sei que eu estou... É o que me importa"

Se o CDS “não somasse, a AD nem sequer aconteceria ”, está confortável com o lugar na Aliança, mas fica claro que quer o partido no Governo. Quanto à “inconveniência” de Câmara Pereira, do PPM, e à sua ausência da convenção, não faz ideia: “Olhe, eu sei que eu estou... É o que me importa.”



Na quarta-feira disse: “Se o PS vencer as eleições quem vence deve governar”. No sábado escreveu que “a AD não viabilizará um governo de esquerda qualquer que seja”. O que é que aconteceu? Caiu algum asteroide entre quarta e sábado?



A entrevista com o Anselmo Crespo [na TVI, quarta-feira] é uma entrevista corrida sobre muitos temas. Um deles, esse. Se reparar, o que eu digo é que em condições normais quem vence deve governar. É isso que é suposto em democracia. Acontece que a normalidade morreu em 2015 quando o PS decidiu governar perdendo, e morreu também em 2024 quando Pedro Nuno Santos esclareceu que não viabilizará nenhum governo à sua direita e tenciona recauchutar uma geringonça 2.0, que será uma tragédia para Portugal. As regras têm de ser iguais para todos. Porque as condições de normalidade não estão preenchidas e porque o PS, vencendo a AD, antecipa, esclarece, é cristalino dizendo que não viabilizaria um governo da AD, parece-me óbvio que a AD tem de estar disponível é para viabilizar o seu próprio governo.



Quando disse “se o PS vencer as eleições quem vence deve governar”, não é uma questão de interpretação, há um erro. E não foi só André Ventura a achar isto.



Não achando eu que seria sequer um caso, não me vi na necessidade de ter essa cautela – que hoje reconheço básica – de densificar o contexto da normalidade. A normalidade é o pressuposto que neste momento – e isso devia ter complementado – não existe. Muito embora para mim o que é relevante é que a AD vença e vença com o melhor resultado possível para não depender da imprevisibilidade e da imaturidade de outros, que é muito nítida no detonar do comentário a propósito deste caso.



Foi Montenegro a explicar que tinha posto o pé na argola?



Não, porque eu não pus os pés na argola. Ou então tudo aquilo que acabam de dizer não faria sentido nenhum.



Então quando corrigiu no sábado o que disse na quarta-feira, foi em reação a André Ventura?



Não é corrigir, é aditar. É explicitar.