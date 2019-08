Uma mulher de 29 anos aguarda julgamento em prisão preventiva, acusada de dois crimes de violência doméstica agravada contra o filho recém-nascido. Durante um episódio de gastroenterite da criança, "sempre que o menor chorava de forma inconsolável e prolongada", diz a acusação do Ministério Público, a mulher "pegava nele ao colo e abanava-o de forma violenta, o que sucedeu várias vezes". Dada a idade da crian,a o cérebro embatia na caixa crâniana, provocando hemorragias intracranianas que alastraram aos olhos.Segundo o Jornal de Notícias, que cita a acusação, entre a visita ao centro de Saúde, onde foi diagnosticada a gastroentrite, e a ida ao Hospital de Famalicão, porque a criança vomitava, passaram 11 dias. Os médicos verificaram então que o perímetro do cérebro tinha aumentado e constataram várias hemorragias, encaminhando a criança para os cuidados intensivos do Hospital de São João , no Porto. Foram excluídas as patologias que podiam provocar o quadro clínico e os exames confirmaram a existência de lesões e hemorragias.Os maus-tratos, adianta a acusação, não terminaram com o internamento: durante uma das madrugadas, deu várias palmadas nas nádegas do recém-nascido enquanto lhe chamava "demónio". Numa das vezes em que tal aconteceu, deu-lhe palmadas "com violência, ao ponto de o fazer embater com a cabeça no braço do cadeirão".A mãe da criança foi detida no dia em que o bebé teve alta do hospital, a 29 de novembro do ano passado. Atualmente, de acordo com jornal diário, a criança está numa família de acolhimento, mas continua a correr sérios riscos devido às sequelas das lesões. O pai sempre alegou que não tinha conhecimento dos maus-tratos e tem visitado o filho regularmente.