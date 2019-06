A juíza Fátima Galante, arguida na Operação Lex, está novamente a julgar casos no Tribunal da Relação de Lisboa, indica o jornal Público. Em causa está o estatuto dos magistrados judiciais, que impede a suspensão de funções de juízes com processos disciplinares por mais de 270 dias.

"A suspensão preventiva é executada por forma a assegurar-se o resguardo da dignidade pessoal e profissional do magistrado. Não pode exceder 180 dias, excecionalmente prorrogáveis por mais 90", indica o estatuto.

A mulher do principal suspeito da Operação Lex, Rui Rangel, é suspeita de branqueamento de capitais e cumplicidade em fraude fiscal mas, por esses crimes não terem sido alegadamente cometidos no exercício das suas funções, foi revogada a suspensão de funções – decretada como medida de coação - pelo Supremo Tribunal de Justiça no verão de 2018.

Voltou depois a ser novamente suspensa devido ao inquérito disciplinar aberto pelo Conselho Superior de Magistratura por incumprimento dos deveres profissionais, até o prazo máximo de suspensão esgotar-se. Ao Público, o advogado de Fátima Galante, Paulo Sá e Cunha, indica que este "até foi ultrapassado em cerca de um mês".

O presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Orlando Nascimento, confirma que a juíza "está ao serviço e estão a ser-lhe distribuídos processos" e recusou qualquer tipo de alarme social, indicando que "os juízes têm os direitos e os deveres inerentes à sua função".

O principal arguido da Operação Lex e marido de Fátima Galante, Rui Rangel, pretende também regressar ao Tribunal da Relação de Lisboa. "Ao manter Rui Rangel suspenso, o conselho está a actuar conscientemente à margem da lei, porque o prazo máximo de inibição do exercício de funções já se esgotou", acusa o advogado do juiz, João Nabais.

Para já, Fátima Galante pode até transitar do Tribunal da Relação de Lisboa para o Supremo Tribunal de Justiça mas a sua promoção ficou congelada pelo envolvimento no caso em que também é arguido o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.