A primeira estação do Metro do Porto em que vai ser implementado o sistema da Hitachi Consulting é na Casa da Música, no Porto.



O sistema terá um custo de 100 mil euros e deverá estar ativo até setembro, altura em que começará um período experimental que vai permitir ao Metro do Porto descobrir se quer utilizar o sistema de inteligência artifical em toda a rede ou em apenas algumas das 15 estações que constituem as linhas de metro da cidade.



No Metro do Porto não há, como em Lisboa ou noutras cidades, barreiras físicas no acesso ao metro, potenciando as infrações.

O Metro do Porto vai testar um sistema de sensores para tentar identificar os passageiros que viajam sem bilhete.O projeto está a ser desenvolvido pela Hitachi Consulting que disse ao Jornal de Notícias que os sensores irão "detetar ações, movimentos e direções dos utilizadores do serviço de transporte no seu percurso de acesso ao metro, sem invadir a privacidade" dos utilizadores. No entanto não é explicado o que acontece quando os sensores encontrarem um infrator.