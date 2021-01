Novos máximos de covid-19 em Portugal: 166 mortos e 10.947 infetados

O novo relatório da DGS dá conta de mais 166 mortes nas últimas 24 horas e 10.947 casos confirmados.Desde o início da pandemia já morreram 8.709 pessoas, 539.416 foram infetadas e 402.542 foram dadas como recuperadas. Atualmente registam-se 128.165 casos ativos.Segundo os dados da DGS, 71% dos novos casos registados hoje estão nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Norte.As autoridades de saúde têm em vigilância 155.401 contactos, mais 12.661 relativamente ao dia anterior.Existem atualmente 4.653 pessoas internadas em unidades de enfermagem devido ao vírus, 638 das quais na unidade de cuidados intensivos.Relativamente às 166 mortes registadas nas últimas 24 horas, 69 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 46 na região Norte, 28 na região Centro, 17 no Alentejo, cinco na região do Algarve e uma na Madeira.Ainda segundo o boletim da DGS, na região de Lisboa e Vale do Tejo, foram notificadas 3.975 novas infeções, contabilizando-se até agora 179.873 casos e 3.115 mortes.A região Norte registou 3.795 novas infeções por SARS-CoV-2, nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, a região Norte já registou 252.760 casos de infeção e 3.685 mortes.Na região Centro, registaram-se mais 2.136 casos, acumulando-se 71.489 infeções e 1.360 mortos.No Alentejo, foram assinalados mais 510 casos, totalizando 17.812 infeções e 388 mortos desde o início da epidemia em Portugal.A região do Algarve tem hoje notificados 402 novos casos, somando 12.112 infeções e 116 mortos.A Madeira registou 79 novos casos. Esta região autónoma contabiliza 2.489 infeções e 23 mortes, devido à covid-19.Na Região Autónoma dos Açores, foram registados 50 novos casos nas últimas 24 horas, somando 2.881 infeções e 22 mortos.Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.