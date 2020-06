Novos horários da SATA reforçam voos diários para ilha de Santa Maria

A estrutura do PS/Açores em Santa Maria destacou hoje que os novos horários da SATA contemplam um "reforço" dos voos diários para a ilha, em resposta ao líder do PSD/Açores.

De acordo com uma nota de imprensa dos socialistas, na sequência do "profundo impacto" que a pandemia de covid-19 "provocou na economia e na vida das populações", entende-se ser "muito positivo que os novos horários da SATA, já disponíveis, contemplem um reforço do número de voos diários e de lugares disponíveis de e para a ilha".

Para o PS de Santa Maria, as recentes declarações do líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, "só podem ser interpretadas como uma grosseira e manifesta tentativa de aproveitamento político, quando este referiu a necessidade de aumentar o número de frequências em termos de voos de e para a ilha de Santa Maria".

No âmbito de uma deslocação a Santa Maria, o dirigente social-democrata declarou na quinta-feira que quer eliminar os "constrangimentos" com que a economia da ilha é confrontada nas acessibilidades aéreas e marítimas, bem como no acesso à saúde.

O PS, que lidera o Governo Regional, lamenta que, "na ânsia de procurar criticar quem efetivamente faz, e não se limita a falar, o PSD opte por ignorar, deliberadamente, que se vive um período de pandemia da covid-19, o qual implicou, como toda a gente reconhece e compreende, que a prioridade seja - e tenha sido - a de salvar vidas, impedir contágios e implementar medidas de apoio às empresas e às famílias, tendo, por este motivo, vários processos de investimento ficado para segundo plano".

Os socialistas reconhecem que no transporte marítimo de mercadorias, "obviamente, existem situações que têm de ser melhoradas", mas o sistema que está implementado "funciona e permite que todas as ilhas sejam escaladas com navios vindos de Lisboa e Porto, sem esquecer que se trata de uma atividade privada, sem que exista intervenção ou financiamento do Estado".

No acesso às consultas de especialidade, o PS afirma que face à pandemia, para "segurança das pessoas, as consultas ficaram limitadas, mas não foram todas canceladas", e "todos os dias utentes do Serviço Regional de Saúde da ilha de Santa Maria se deslocaram ao Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada", na ilha de São Miguel.

Segundo os socialistas, "estão já a ser retomadas outras consultas não urgentes, de forma a que gradualmente a situação fique normalizada".