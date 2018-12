"Para completar um total de 250 autocarros, vão chegar em média quatro novos por semana, a partir de Janeiro", anunciou a empresa de transportes.

A Carris vai ter 15 autocarros novos a circular nas ruas de Lisboa a partir de sexta-feira, aos quais se vão juntar mais veículos a partir de janeiro, anunciou hoje a empresa de transporte rodoviário.



Num comunicado enviado às redações, a empresa, que está sob a alçada da Câmara Municipal de Lisboa, refere que, "depois de dez anos sem qualquer aquisição, a Carris coloca esta sexta-feira em circulação os primeiros autocarros da nova frota de 250 veículos que reforçarão os serviços da empresa".



"Para completar um total de 250 autocarros, vão chegar em média quatro novos por semana, a partir de janeiro", é acrescentado.



A empresa aponta que, "além do reforço das carreiras já existentes, a chegada dos novos autocarros permite à Carris continuar o projecto de criação de mais carreiras de bairro".



Estes primeiros 15 veículos pesados vão "permitir melhorar significativamente o serviço público de transporte e a qualidade do ar na cidade de Lisboa", uma vez que são "confortáveis e mais ecológicos".



De acordo com a informação disponibilizada pela empresa, estes autocarros já vêm equipados com Internet 'wi-fi' a bordo, que pode ser utilizada de forma gratuita.



A Carris também garante que, "até ao Natal, toda a frota" estará equipada com este serviço.



Para assinalar a chegada à capital destes veículos, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, "vão entregar as chaves dos novos autocarros e acompanhar a primeira viagem comercial da nova geração de autocarros, conjuntamente com o Conselho de Administração" da empresa.



A viagem terá início na estação de Miraflores e decorrerá na manhã de sexta-feira.



"Com a aquisição dos 250 autocarros, a frota da Carris vai passar a emitir menos 40% de partículas poluentes, indo assim ao encontro do compromisso assumido por uma cidade cada vez mais amiga do ambiente e pela saúde dos seus habitantes", assinala a nota.



Em meados de setembro, o vereador da Mobilidade da Câmara de Lisboa, Miguel Gaspar, estimou que os autocarros adquiridos pelo município para substituir e reforçar a frota da Carris estivessem a circular em "finais de outubro".



Na altura, o autarca explicou que o primeiro dos veículos encomendados já estava em Lisboa, mas ainda teria de ser "equipado com os sistemas de bilhética e os sistemas de controlo", e seria também necessário que os motoristas fizessem formação no autocarro.



"Há todo um processo de algumas poucas semanas entre ele estar cá fisicamente e ir para a estrada ao serviço das pessoas", afirmou Miguel Gaspar.



Já em junho, o presidente do município, Fernando Medina, tinha apontado que os autocarros iriam "chegar em setembro".



No início de fevereiro, a Câmara de Lisboa assinou o processo de aquisição de 165 novos autocarros movidos a gás natural comprimido e, na altura, apontou que uma centena deles deveriam estar nas ruas até ao final do ano.



A estes autocarros juntar-se-ão 15 elétricos, que também deverão chegar no primeiro trimestre de 2019.