A Câmara Municipal de Lisboa quer melhorar a qualidade das refeições escolares e, ao mesmo tempo, reduzir a pegada ecológica do município.



A Câmara Municipal de Lisboa assinou um protocolo com várias entidades que pretende melhorar a qualidade da alimentação nas cantinas dos jardins-de-infância e do 1º ciclo das escolas sob alçada municipal. Com este protocolo, a CML espera reduzir, ao mesmo tempo, o consumo de plástico de forma significativa.



Ricardo Robles, o vereador da câmara de Lisboa com o pelouro da Educação e da Ação Social, garantiu ao Diário de Notícias que serão poupadas cerca de 50 toneladas de plástico anualmente com o fim das refeições servidas em cuvetes. Para esta diminuição contribui o objectivo da "confecção local" das refeições, pressuposto no protocolo assinado.



O vereador eleito pelo Bloco de Esquerda revela que "há uma grande insatisfação" em relação às refeições escolares e que o sistema de catering a quente, sistema de refeições servido em cuvetes de plástico, é o que motiva mais queixas. "São cinco mil crianças que têm este regime. É o que gera uma maior insatisfação e queremos acabar com ele", assegura Robles ao DN.



O plano definido foi que as crianças que comem em regime de catering possam passar a ter refeições de confeção local "logo no primeiro período do próximo ano lectivo". Esta medida deverá aumentar a qualidade da alimentação, ao mesmo tempo que reduz a quantidade de plástico que é gasto na alimentação dos alunos. "Estas cinco mil refeições diárias geram cerca de 50 toneladas de plástico anuais", especifica o vereador, que pretende desta forma reduzir a pegada ecológica do município.