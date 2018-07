A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu na sexta-feira onze armas e mais de duas mil munições no concelho de Santarém, "no âmbito de um processo de violência doméstica", informou hoje aquela força de segurança em comunicado.De acordo com a nota enviada às redacções, no âmbito de uma investigação "de violência doméstica", que decorria há uma semana, a GNR e o Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) "apuraram que um homem ameaçava" a mulher com "recurso a armas de fogo".Durante um mandado de busca domiciliária, a GNR apreendeu duas espingardas caçadeiras, uma pistola, três carabinas, uma carabina de ar comprimido, duas pistolas de alarme, dois sistemas de 'laser', três miras telescópicas e um silenciador.Também foram apreendidas 2.295 munições de diversos calibres e "cerca de um quilo de pólvora", segundo o comunicado.