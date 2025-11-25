Sábado – Pense por si

JUSTIÇA. TRIBUNAL DE SINTRA

Mentiras matam processo contra Carloto Cotta

Francisca Laranjo 23:00

O estranho caso do ator Carloto Cotta: estava acusado de nove crimes, entre eles violação e sequestro. O coletivo de juízes absolveu-o de todos.

aPolícia Judiciária não acreditou, o hospital disse que era mentira, as provas contavam outra história, mas a procuradora acusou e a única mentira de Carloto Cotta parece ter sido fatal. Quando foi ouvido na GNR, horas depois da queixa, estava em pânico e disse que não tinha tido contactos sexuais com a mulher. Mentiu, mas não cometeu qualquer crime. Mesmo assim foi suficiente para o que veio a seguir: um julgamento, a exposição pública, o apontar de dedo na rua.

