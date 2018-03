O Ministério Público iniciou uma nova linha de investigação no caso do alegado favorecimento do ex-ministro da Economia Manuel Pinho à EDP, liderada por António Mexia, procurando ligações do caso aos processos doa Operação Marquês e do Universo Espírito Santo.

Segundo o Observador, num despacho datado de 13 de Março, os procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal Carlos Casimiro e Hugo Neto deixaram as directrizes aos seus colegas. A Rosário Teixeira, responsável pela investigação da Operação Marquês, foi pedida "toda a documentação relativa a eventuais pagamentos efectuados por sociedades do universo GES [Grupo Espírito Santo] ao arguido António Mexia, bem como a de todos os [pagamentos] realizados ao arguido Manuel Pinho, nomeadamente pela [sociedade offshore] Espírito Santo (ES) Enterprises". No caso do Universo Espírito Santo, foi solicitado a José Ranito que fossem feitas pesquisas aos emails de Manuel Pinho e da sua ex-secretária – o ex-ministro foi administrador de diversas empresas do Grupo Espírito Santo.

O processo da EDP investiga a possibilidade de António Mexia e João Manso Neto terem corrompido Manuel Pinho através de um patrocínio de 1,2 mil milhões de euros à Universidade de Columbia. Um valor, segundo a suspeita, que iria permitir que o ex-ministro do Governo de José Sócrates fosse contratado como professor pela referida instituição de ensino. À data dos factos, o BES de Ricardo Salgado era accionista de referência da EDP.

Segundo a mesma fonte, o alargamento da investigação à sociedade offshore do GES (suspeita na Operação Marquês) indica que a investigação pretende esclarecer se os montantes transferidos por esta entidade a Manuel Pinho foram uma contrapartida pelos alegados benefícios concedidos à EDP. Como accionista, o BES sairia beneficiado pelos ganhos da EDP.

Ao Observador, o advogado de Manuel Pinho, Ricardo Sá Fernandes, não quis prestar esclarecimentos sobre o novo despacho. "Continuo a aguardar que seja decidida a nulidade da constituição de arguido de Manuel Pinho que foi arguida em Julho do ano passado. Acho inusitado que a mesma ainda não tenha sido decidida. É tudo o que tenho a dizer, para já, sobre esta matéria", disse.