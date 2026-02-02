No meio da tempestade, movimento de voluntários cria plataforma online de entreajuda

Chama-se Tempestade SOS, é gratuita e faz o “match” entre quem precisa de ajuda e quem pode ajudar.

A calamidade está instalada em várias regiões portuguesas, onde as populações tentam recuperar o que a tempestade Kristin levou. Mas ainda há muito vento e chuva a caminho, num mês que não parece dar tréguas a quem já muito perdeu. Para tentar levar ajuda a bom porto, um grupo de voluntários lançou a plataforma online Tempestade SOS, que coloca em contacto quem precisa de ajuda e quem pode ajudar. O serviço é totalmente gratuito.



Câmara Municipal da Marinha Grande ajuda população CARLOS BARROSO/LUSA

“Depois de uma tempestade, o mais urgente é chegar ao essencial: energia, água, comunicações, abrigo e transporte. Pede ajuda em dois minutos ou oferece apoio - e ligamos pessoas da mesma zona.” É com esta mensagem que abre o novo site Tempestade SOS, um projeto criado pela mesma equipa responsável pela Portugal Sem Chamas e outros movimentos solidários.

A estrutura do site é simples, mas bastante completa. Por exemplo, quem estiver nas zonas afetadas, só tem de selecionar o botão “Pedir ajuda” e depois avançar para uma ou mais das seguintes opções. As categorias são Energia; Geradores & Combustível; Comunicações; Telhas e Painéis; Casa e Proteção; Básicos; Apoio Prático; Animais Domésticos; Animais de Quinta & Gado; Apoio a Vulneráveis; Apoio Psicológico; Saúde & Medicina; e Apoio Legal & Administrativo. No momento de publicação deste artigo, tinham sido registados 506 pedidos e o tipo de ajuda mais requisitado eram as lonas, seguidas de geradores e da instalação e telhas ou painéis. A solidariedade nacional é expressiva e visível no número que ofertas: 1.334. Quanto ao mapa de atividade por distrito, é o de Leiria que regista um maior número, tanto de pedidos como de ofertas.

O Tempestades SOS inclui ainda informação sobre alertas ativos e previsão meteorológica, assim como um mapa com pontos de distribuição de comida e banhos quentes disponíveis nos vários distritos portugueses.