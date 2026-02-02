Sábado – Pense por si

Portugal

Motorista de colégio detido por abuso de menina em Sintra

Lusa 11:50
Capa da Sábado Edição 27 de janeiro a 2 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
As mais lidas

O suspeito assegurava o transporte das crianças entre o colégio e as suas respetivas residências, percurso que era executado sem acompanhamento de qualquer outro adulto ou funcionário.

Um motorista de um transporte coletivo de crianças de um colégio em Sintra, Lisboa, foi detido por abusar sexualmente de uma menina, entre outubro e novembro do ano passado, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

PJ
PJ Lusa

Numa nota, a PJ anunciou que o homem, com 75 anos, é suspeito de abuso sexual de uma menina, de 9 anos, no âmbito das funções de motorista de transporte coletivo de crianças.

O suspeito assegurava o transporte das crianças entre o colégio e as suas respetivas residências, percurso que era executado sem acompanhamento de qualquer outro adulto ou funcionário.

"Aproveitando-se dessa circunstância, o homem infligiu à menor a prática de atos sexuais de relevo, entre outubro e novembro do ano passado", descreveu a PJ.

A investigação teve em conta diligências urgentes e adequadas a vítimas especialmente vulneráveis, "com a recolha de sólidos elementos de prova", tendo o suspeito sido detido em cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público de Sintra.

O detido será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação de adequadas medidas de coação.

Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Motorista de colégio detido por abuso de menina em Sintra