Motorista de colégio detido por abuso de menina em Sintra

Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro

Um motorista de um transporte coletivo de crianças de um colégio em Sintra, Lisboa, foi detido por abusar sexualmente de uma menina, entre outubro e novembro do ano passado, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).



Numa nota, a PJ anunciou que o homem, com 75 anos, é suspeito de abuso sexual de uma menina, de 9 anos, no âmbito das funções de motorista de transporte coletivo de crianças.

O suspeito assegurava o transporte das crianças entre o colégio e as suas respetivas residências, percurso que era executado sem acompanhamento de qualquer outro adulto ou funcionário.

"Aproveitando-se dessa circunstância, o homem infligiu à menor a prática de atos sexuais de relevo, entre outubro e novembro do ano passado", descreveu a PJ.

A investigação teve em conta diligências urgentes e adequadas a vítimas especialmente vulneráveis, "com a recolha de sólidos elementos de prova", tendo o suspeito sido detido em cumprimento de um mandado emitido pelo Ministério Público de Sintra.

O detido será presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação de adequadas medidas de coação.