Sábado – Pense por si

Portugal

Ao minuto

Grua cai sobre cinco prédios na Figueira da Foz: siga tudo sobre o mau tempo ao minuto

Chuva forte e risco de inundações preocupam autoridades.

Momentos Chave
Mau tempo tem causado estragos em Portugal Continental, esta grua caiu sobre vários veículos em Leiria
Chuva forte traz o risco de cheias
Mau tempo tem causado estragos em Portugal Continental
Chuva forte traz o risco de cheias
Ao Minuto Atualizado Há 15 minutos
Há 36 minutos 02 de fevereiro de 2026 às 08:00

Circulação suspensa na Linha do Norte entre Castanheira do Ribatejo e Alverca

A circulação ferroviária na Linha do Norte no troço entre a Castanheira do Ribatejo e Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, Lisboa, estava esta segunda-feira pelas 06:00 suspensa devido a inundação na via, segundo a CP - Comboios de Portugal. Na rede social Facebook, a CP indica que, na sequência do temporal de quarta-feira, a circulação ferroviária continua suspensa e sem previsão de retoma devido ao mau tempo nos Urbanos de Coimbra, na Linha do Douro, entre Régua e Pocinhho, na Linha do Oeste e na Linha do Norte, com supressão dos serviços de Longo Curso entre Braga e Lisboa. Na nota, a CP - Comboios de Portugal adianta que no domingo foi reposto o serviço Intercidades, na Linha da Beira Alta, no troço Coimbra B - Guarda, com recurso a UTE 2240 (utilização temporária de automotoras elétricas da série 2240). Foi igualmente reposto no domingo o serviço regional entre Entroncamento e Soure, na Linha do Norte.
Há 37 minutos 02 de fevereiro de 2026 às 07:58

Proteção Civil registava pelo menos 119 ocorrências esta madrugada

Portugal continental registava, até às 05:00, 119 ocorrências, a maioria das quais relacionadas com o mau tempo, sobretudo na região Centro e Lisboa e Vale do Tejo, de acordo com o portal da Proteção Civil. Segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) na Internet, a maioria das ocorrências relacionava-se com queda de árvores e queda de estruturas, causadas pela ação do vento. O mau tempo colocou 14 distritos de Portugal continental sob aviso laranja, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que emitiu o aviso amarelo apenas para Bragança, Santarém, Portalegre e Évora.
Há 39 minutos 02 de fevereiro de 2026 às 07:57

Queda de grua na Figueira da Foz obriga a realojamento de seis pessoas

Seis pessoas tiveram de ser realojadas durante a noite após a sobre cinco prédios no centro da Figueira da Foz, informou esta segunda-feira o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra. A ocorrência foi registada às 03:05 na Rua Bernardo Lopes. À Lusa, cerca das 06:00, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra apontou que a grua caiu sobre cinco prédios, tendo sido necessário retirar os moradores e realojar seis pessoas. "As autoridades detetaram algumas deficiências nas infraestruturas e estão a ser tomadas medidas", disse a fonte. Já fonte dos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz indicou que "não foram registados feridos, mas os danos serão consideráveis".
Há 41 minutos 02 de fevereiro de 2026 às 07:55

Estado de calamidade até 8 de fevereiro

O Governo anunciou ontem às populações e empresas afetadas pela tempestade que na última quarta-feira fez estragos na região centro, particularmente em Leiria e Coimbra. Na comunicação que fez ao país Luís Montenegro pediu, também, cautela às populações para os dias difíceis que aí vêm. O estado de calamidade foi prolongado até 8 de fevereiro.
Há 43 minutos 02 de fevereiro de 2026 às 07:52

Risco de inundações

Cinco dias depois da depressão Kristin o país continua a ser fustigado pelo mau tempo, agora por chuva forte e agitação marítima. Há 60 áreas em Portugal Continental com risco significativo de inundação, devido ao aumento do caudal de rios e afluentes. Os meios estão no local e há localidades que podem ter de ser evacuadas. 
Tópicos Mau tempo
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Grua cai sobre cinco prédios na Figueira da Foz: siga tudo sobre o mau tempo ao minuto