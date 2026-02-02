Mau tempo: Câmara de Alvaiázere pede desesperadamente mais bombeiros

“Os bombeiros voluntários têm sido exemplares, têm estado com elevada disponibilidade todos os dias, mas estão a ficar exaustos”, disse João Paulo Guerreiro.

O presidente da Câmara de Alvaiázere, concelho do distrito de Leiria gravemente afetado pela depressão Kristin, pediu esta segunda-feira “desesperadamente apoio de bombeiros”, porque os da corporação local estão exaustos.



Mau tempo provoca estragos em Leiria PAULO CUNHA/LUSA

“Os nossos bombeiros voluntários têm sido exemplares, têm estado com elevada disponibilidade todos os dias, mas estão a ficar exaustos. Vemos por essa região fora e também noutras regiões vizinhas corporações de bombeiros a apoiarem os bombeiros dos territórios que foram afetados. Em Alvaiázere, já pedimos e pedimos e pedimos e ainda não tivemos apoio de nenhuma corporação de bombeiros”, disse à agência Lusa João Paulo Guerreiro.

Afirmando perceber que nas regiões afetadas pela depressão e agora pelas cheias exista uma forte pressão, o autarca notou, contudo, que “parte do país, nomeadamente a zona sul, ainda não está em risco de sofrer nenhum tipo de devastação parecida” como a de Alvaiázere, pelo que pede “desesperadamente apoio de equipas de bombeiros” para o concelho.