Galp deixa polícias e bombeiros sem combustível a nível nacional

Um problema informático com o sistema Galp Frota está a deixar a PSP, a GNR e várias corporações de bombeiros impossibilitados de abastecer as viaturas com combustível.





Fonte da direção nacional da PSP garantiu que a situação estava a ser resolvida e nenhuma viatura que se apresentasse num posto para abastecer ficaria sem combustível, após ordem da própria empresa, que autorizou a emissão de vales para pagamento posterior.

De acordo com o Correio da Manhã, por volta das 19h30 desta terça-feira elementos da PSP da de Sintra abasteceram a viatura num posto de abastecimento da Rua António Feijó, em Mem Martins, não tendo conseguido realizar o respectivo pagamento, por falha no cartão Galp Frota. Outras duas viaturas foram em auxílio dos colegas mas também não conseguiram realizar a operação, mesmo com recurso a diferentes cartões.





Os agentes acabaram por abastecer e seguiram caminho. O valor do combustível ficou em dívida, para a PSP.