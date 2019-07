A oferta de 40 euros/hora foi uma solução encontrada em conjunto entre a ARSLVT e os responsáveis da Maternidade Alfredo da Costa (MAC) e dos hospitais S. Francisco Xavier, Santa Maria e Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), na sequência de ser proposto o fecho rotativo de cada uma destas unidades durante o verão.A consequência mais nefasta que esta incapacidade de preencher as falhas pode ter é mesmo o encerramento das unidades de obstetrícia dos hospitais, confirmou fonte ao jornal diário que avança ainda que há 19 dias em falta no hospital de Santa Maria e 20 na MAC. Mas Luís Pisco, presidente da ARSLVT refere que no Santa Maria faltam apenas médicos para sete dias. Já quanto à MAC, diz que é um "universo à parte" e não explica quantas horas estão sem equipas asseguradas.O bastonário da Ordem dos Médicos , Miguel Guimarães, classificou a situação das maternidades como sendo "muito mais grave e complexa" do que tem vindo a ser falado e defendeu uma política de contratação pública para reter os especialistas."A situação é muito mais grave e mais complexa do que aquilo que tem vindo a ser falado. Todas as maternidades têm dificuldades, quase todas dependem da contratação externa para poderem assegurar os turnos de serviço de urgência, o apoio ao bloco de partos, etc", disse Miguel Guimarães no final de uma reunião com os diretores clínicos e de serviço de Ginecologia/Obstetrícia e de Neonatologia de toda a zona Sul do país.Segundo o bastonário da OM, todas as maternidades estão com "imensas dificuldades" e com "uma falta de especialistas grande".