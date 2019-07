Um processo apressado

, as partidos da oposição e outras organizações da sociedade civil já tinham apontado fragilidades na lei apresentada pelo Governo. E exigiam maior discussão. Além de que, o requerimento, na passada semana para que quatro entidades fossem ouvidas ( o Presidente do Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), o professor universitário José Pinto da Costa e a Ordem dos Médicos e o Sindicato Independente dos Médicos, ambos muito críticos da proposta de lei) veio necessariamente prolongar o tempo necessário para concluir o processo legislativo.



Esta manobra dos sociais-democratas também correspondeu às críticas que os próprios fazem ao Governo por ter apresentado esta iniciativa em "fim de legislatura", "sem se puder ouvir entidades" (como a Ordem dos Médicos) e com pouco tempo para trabalhar "este projeto complexo que tenta trazer uma nova estrutura" para as perícias médico-legais, disse a deputada Sara Madruga da Costa à SÁBADO no dia 11. "Isto não é forma de se tratar matérias desta natureza". Agora, os deputados ganham mais tempo. "Considerou o Grupo Parlamentar do PS, na reunião da Comissão de 15 de julho de 2019, não haver condições para concluir este processo legislativo em Comissão a tempo da última sessão plenária de votações, que ocorrerá no dia 19 de julho de 2019", explicou Bacelar de Vasconcelos.

O grupo parlamentar do Partido Socialista (PS) lançou a toalha ao chão. E assumiu que, em menos de uma semana, não será possível terminar o processo legislativo da nova redação da lei que admitia a falta de meios no Instituto Nacional de Medicina Legal e abria as portas a que as perícias médico legais e as autópsias fossem realizadas por privados.Isso mesmo escreveu nesta terça-feira, 16, o presidente da primeira comissão, o também socialista Bacelar de Vasconcelos, num ofício enviado ao Presidente da Assembleia da República. E confirma o que a SÁBADO já havia noticiado no dia 11 : a menos que se realizasse uma maratona excecional de audições na última semana de trabalhos parlamentares, a discussão e redação e aprovação da lei teria que passar para a próxima legislatura.