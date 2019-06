As grandes quatro maternidades da área de Lisboa – Santa Maria, Maternidade Alfredo da Costa (MAC), São Francisco Xavier e Amadora Sintra – ainda não têm finalizado o plano de funcionamento das urgências para o verão, a 17 dias de agosto. Na reunião de terça-feira da Ordem dos Médicos, o bastonário Miguel Guimarães admite emitir declarações de exclusão de responsabilidade aos médicos. "Se as pessoas estiverem a trabalhar sem as condições adequadas, os responsáveis políticos têm de ser responsabilizados. Não podem ser sempre os médicos os maus da fita e os bodes expiatórios", declara, citado pelo i.

As equipas estão desfalcadas ao ponto de não conseguirem garantir uma capacidade plena mesmo num cenário de fecho de admissões externas. No Santa Maria, as escalas de urgências de obstetrícia estão incompletas e, nas equipas para fechar no mês de agosto, que incluem cinco médicos, estão a faltar em média dois especialistas. O problema vai repetir-se em setembro e outubro, quando três médicas irão iniciar as licenças de maternidade.