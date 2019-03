Já nasceu o bebé Salvador de Catarina Sequeira, a jovem canoísta de 26 anos que está em morte cerebral desde dezembro do ano passado, no Hospital de São João, no Porto.

O nascimento do bebé estava previsto para esta sexta-feira, mas acabou por ser antecipado, para a madrugada desta quinta-feira, entre as 4h30 e as 5h00, tendo o bebé nascido com cerca de 1,6 quilos.

O parto precisou de ser antecipado devido a algumas complicações.



Recorde-se que Catarina Sequeira tinha asma desde os 13 anos. Ficou em morte cerebral após ter sido vítima de um ataque agudo. Foi assistida e hospitalizada, em Vila Nova de Gaia, mas a morte cerebral foi declarada a 26 de dezembro de 2018.



Para poder avançar com a decisão de manter a jovem ligada ao suporte de vida, a família reuniu-se com a Comissão de Ética do São João.



O funeral de Catarina Sequeira está agendado para a próxima semana.