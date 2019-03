Catarina Sequeira, canoísta de 26 anos em morte cerebral desde dezembro do ano passado, deu à luz o bebé Salvador.

A avó do bebé Salvador, filho da jovem canoísta de 26 anos que está em morte cerebral desde dezembro do ano passado, que nasceu esta quinta-feira no Hospital de São João, no Porto, explicou como tem reagido ao nascimento do neto e à morte da filha.



"Todos sofremos. Não há dor como esta. Nunca pensei. É preciso ter muita estaleca para aguentar isto. Se não querem compreender não compreendam mas tenham um bocadinho de respeito. Isto não é um programa de entretenimento, foi uma coisa que me aconteceu a mim e que futuramente poderá acontecer a mesma coisa a outra mãe", confessou a mãe de Catarina Sequeira, Maria de Fátima Branco, em entrevista exclusiva à CMTV.



