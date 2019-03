O bebé nascido com "31 semanas e seis dias e 1,7 quilos", após três meses de morte cerebral da mãe, já respira sozinho. Segundo o Hospital de São João, Salvador "está estável, com boa evolução e já sem necessidade de ventilação mecânica invasiva".

Praticante de canoagem, a mãe da criança, de 26 anos, teve um ataque de asma e ficou em morte cerebral quando estava com 12 semanas de gravidez. A jovem ficou em morte cerebral entre 27 de dezembro e esta quinta-feira, tendo dado entrada no São João a 1 de fevereiro, com "24 semanas e uns dias" de gravidez, e ali ficou internada nos cuidados intensivos durante 56 dias. O bebé prematuro nasceu às 04h32 desta quinta-feira, com 40 centímetros e 1,7 Kg – um processo acompanhado pelo pai - e está internado no Serviço de Neonatologia.