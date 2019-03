Salvador apresenta-se numa condição "favorável".

O "bebé milagre" de Catarina Sequeira, a jovem canoísta de 26 anos que está em morte cerebral desde dezembro do ano passado, no Hospital de São João, no Porto, nasceu esta quinta-feira às 31 semanas e sete dias com "dificuldades respiratórias significativas".



Devido às dificuldades respiratórias, foi necessário fazer uma intervenção mecânica, assim como colocar o bebé internado no hospital.



"As circunstâncias que motivaram esta cesariana tiveram algumas consequências no bebé. Não estava em sofrimento, mas havia algumas alterações que eram justificadas pela dificuldade da ventilação materna. O melhor para o bebé foi terminar a gravidez", confessaram os médicos em conferência de imprensa.



Recorde-se que o nascimento do bebé Salvador estava previsto para esta sexta-feira, mas acabou por ser antecipado, para a madrugada desta quinta-feira, entre as 4h30 e as 5h00, tendo o bebé nascido com cerca de 1,6 quilos.



