Também não é preciso todos nos beijarmos todos os dias a toda a hora. Pelo menos as pessoas que vieram de Itália devem, durante 14 dias, conter este afeto tão português", disse Graça Freitas.

A DGS afirmou, esta sexta-feira, que não há casos de coronavírus detetados em Portugal. A diretora-geral da Saúde aconselhou que as pessoas reforcem a higiene das mãos com água e sabão para "minimizar transmissão a outros", assim como "espirrar para o cotovelo, nunca para as mãos" e evitar dar beijos.

O Covid-19, detetado em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou pelo menos 2.858 mortos e infetou mais de 83 mil pessoas, de acordo com dados reportados por meia centena de países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.

Além de 2.788 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

Dois portugueses tripulantes de um navio de cruzeiros encontram-se hospitalizados no Japão, um dos quais com confirmação de infeção e o outro por indícios relacionados com o novo coronavírus.

Segundo a DGS, o risco para a saúde pública em Portugal mantém-se "moderado a elevado".