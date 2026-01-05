Sábado – Pense por si

Namorada de Gouveia e Melo nomeada embaixadora em Budapeste

Maria Cristina Castanheta viu cargo na Hungria ser oficializado pelo Presidente da República no passado 22 de dezembro.

Maria Cristina Xavier Castanheta, namorada de Henrique Gouveia e Melo, é a nova embaixadora de Portugal em Budapeste, na Hungria. A nomeação foi publicada em ‘Diário da República’ a 22 de dezembro, sendo que a proposta foi aceite pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a 21 de novembro, e referendada pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, a 11 de dezembro.

Namorada de Gouveia e Melo nomeada embaixadora em Budapeste