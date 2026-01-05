Sábado – Pense por si

Circulação na linha Vermelha do metro de Lisboa interrompida devido a avaria

Lusa 11:34
"De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada", refere o Metropolitano de Lisboa.

A circulação na linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa estava, às 10:30 de hoje, interrompida entre as estações do Aeroporto e Moscavide, devido a uma avaria num comboio, indicou a empresa no seu site.

Metro de Lisboa
"De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada", refere o Metropolitano de Lisboa numa nota publicada na sua página da internet.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.

