Músico Jorge Palma junta-se a Toy e arquiteto Siza Vieira no apoio à CDU

O cantautor Jorge Palma juntou-se hoje a outras personalidades públicas que apoiam a CDU nas eleições legislativas de 06 de outubro na página da Internet da coligação que congrega comunistas e ecologistas.Neste primeiro dia de campanha oficial, "apoio a CDU", é a frase atribuída ao músico, que está acompanhado pelo cantor popular Toy , entre outros, na manifestação de declaração de voto nas listas encabeçadas pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.No sítio oficial da candidatura está visível também uma fotografia do arquiteto Siza Vieira, com a seguinte citação: "apoio a CDU por antigas razões e por razões recentes"."Voto em quem me merece o voto", diz o professor universitário Rui Zink.O ex-futebolista internacional Jorge Andrade, os músicos Vitorino, Janita Salomé e Fernando Ribeiro (vocalista da banda Moonspell) ou os atores Gonçalo Waddington e Rita Lello são outros dos apoiantes da CDU, tal como o diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), João Goulão, entre outras dezenas de pessoas.