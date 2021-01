A inauguração ao público tinha data propositada; 27 de janeiro, o dia da libertação do campo de extermínio nazi Auschwitz-Birkenau pelas tropas soviéticas. Desse sábado libertador, e revelador de atrocidades, passam 76 anos. O confinamento, em consequência da Covid 19, atrasou a abertura. No caso de as escolas se mantiverem abertas, 500 alunos serão os primeiros a visitar o Museu do Holocausto do Porto, o único na Península Ibérica. Esperam-se 10 mil estudantes em 2021, o mesmo número que costumava visitar anualmente a sinagoga até à pandemia. Pertença exclusiva da comunidade judaica do Porto (CJP), o que o torna num dos poucos museus geridos por uma congregação judaica, o museu situa-se na Rua do Campo Alegre n.º 780.

Ao património cultural da CJP, que já possuía, desde 2015, o Museu Judaico, a grandiosa sinagoga Kadoorie Mekor Haim (Fonte de vida) fundada, em 1938, por capitão Artur Barros Basto, que obtivera subsidio integral do mundo sefardita, nomeadamente de Londres e Hong Kong, uma biblioteca que excede as 20 mil obras, com edições preciosas, como, por exemplo, a do Talmude, do Shulchan Aruch ( a codificação escrita da Halachá- Lei Judaica, redigida pelo rabino Yosef Caro, no século XVI), do Midrash Rabá ( uma exegese inclusiva de sermões e estórias para Génesis), junta-se o Museu do Holocausto, cuja edificação, segundo Michael Rothwell, membro da direção da CJP e o responsável do pelouro cultural, assenta em três principais pilares: "O projeto governamental "Nunca Esquecer" em torno da memória do Holocausto conta com contributos da sociedade civil, e muitos sócios da comunidade judaica do Porto são vítimas do Holocausto, dado que o foram diretamente os seus pais, avós e familiares. Importa honrar a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto de que Portugal é membro e partilhar com a sociedade em geral os documentos e os objetos deixados pelos refugiados na sinagoga do Porto, durante a Segunda Guerra mundial. O novo museu integra-se na estratégia da CJP", Michael Rothwell refere-se aos cursos dirigidos a professores no Museu Judaico do Porto, visitas escolares na sinagoga Kadoorie Mekor Haim e os quatro filmes realizados no âmbito de um projeto inter-religioso com a Diocese do Porto. Erguido "Por equipas complementares de especialistas em áreas tão diversas como a história, o design, a arquitetura, a construção civil e a carpintaria, estiveram sob a tutela da Direção e do rabinato local", adianta Michael Rothwell, ele próprio descendente de vítimas do desvairo nazi. Neto de patriotas alemães e sobrinho-neto de homens que se alistaram pela pátria na Primeira Guerra Mundial, com a subida do nazismo passaram a ser estrangeiros indesejáveis, depois, levados, como gado, para Auschwitz para serem alvo de todas as brutalidades, nesse campo de morte seriam exterminadas.

O curador, e museólogo, Hugo Vaz, desenha um rascunho forte do material que o visitante encontrará: "O Museu é cortejado por painéis com textos informativos e com imagens e vídeos históricos de cada um dos tópicos abordados. Além disso, os visitantes poderão caminhar por algumas áreas desenhadas para criar um efeito sensorial de presença real no espaço". Hugo Vaz alude a entrada de Auschwitz e a reprodução das barracas. Entram os olhos e os corações. Ninguém fica indiferente. Há o memorial da chama, sala com nomes das vítimas, sala de conferências e cinema, um centro de estudos, corredores com a narrativa completa e, à semelhança do importante Museu do Holocausto de Washington, deparamo-nos com fotografias e ecrãs que exibem filmes reais sobre o antes, o durante e o após a tragédia.

Tendo como temas principais a vida judaica que antecedeu o Holocausto, o nazismo, a expansão hitleriana na Europa, os guetos, os refugiados, os campos de concentração, de trabalho e de aniquilamento, a Solução Final, as Marchas da Morte, a Libertação, a População Judaica no Pós-Guerra, a Fundação do Estado de Israel, vencer ou morrer de fome e os Justos entre as Nações.

A CJP, que agrega cerca de 500 judeus de vários países, em 2013, partilhou com o mencionado Museu do Holocausto de Washington todos os seus arquivos relativos a refugiados, que incluem milhares de documentos, testemunhos, cartas e centenas de fichas individuais. Este espólio, outrora guardado na sinagoga Kadoorie Mekor Haim, por mais de 70 anos, integra, agora, a coleção do Museu do Holocausto do Porto.







Carta recebida pelo Departamento Amparo dos Desterrados da Comunidade Israelita do Porto durante o Holocausto (Arquivo da Comunidade Judaica do Porto). Foto: Sábado



Samuel Janowski viu a luz primeira na Invicta em 1931. Os pais, Mania Loyter e Isaac Janowski, saíram da Polónia porque os pogroms contra a população judaica faziam-se sentir. Uma década antes de se estabeleceram-se em Lisboa, residiram no Porto, o bastante para que os laços com a comunidade judaica enrijecessem.

Chegou órfã à Argentina e o pai foi obrigado a tocar violino em Theresienstadt, o campo nazi usado para propaganda, na atual República Checa, onde 35 mil judeus foram aniquilados e 88,000 deportados e gaseados em Auschwitz. Deborah Elijha, correligionária da CJP, nasceu sem avós; mortos, todos, na Polónia avassalada por Hitler. Luísa Finkelstein, a associada mais antiga da congregação judaica portuense, é neta de polacos. A bisavó materna, de Varsóvia, não quis vir para Portugal com os pais da Luísa. Julgou que nada de mal aconteceria. Mas aconteceu; "O marido e o filho estão entre os perecidos do Holocausto". Teve duas sortes raras e microscópicas: "A minha bisavó ficou escondida num sótão, na casa de amigos" e não houve nenhum polaco que a denunciasse. A vida inteira de parentes dos avós paternos acabou numa floresta. Dirigidas por Heinrich Himmler, as unidades de serviços especiais – Einsatzgruppen - compostas por esquadrões das SS, e que se deslocavam rapidamente, seguindo o avanço do exército nazi no território soviético, tinha como meta fulminar quaisquer judeus que estivessem nas áreas conquistadas. Uma vizinha da família da Luísa sobreviveu ao impossível e contou o que viu: "Os meus familiares cavaram a própria cova para, a seguir, serem fuzilados".

A pergunta se a criação de um museu concentrado no Holocausto reúne condições para ser encarado como uma forma de praticar a frase "Holocausto Nunca Mais", recebeu uma resposta indireta de Michael Rothwel: "Os judeus acrescentaram palavras ao vocabulário na Europa: inquisição, pogrom e Holocausto. A facilidade, a impunidade e até o orgulho com que hoje se pode ser antissemita permitem supor que o antissemitismo vai regressar em força".