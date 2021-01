A partir de quinta-feira, quando for decretado um confinamento geral, as escolas devem encerrar? Os peritos ouvidos na manhã desta terça-feira, 12, no Infarmed, não foram taxativos. Se Baltazar Nunes explicou que mais vale tomar algumas medidas nas escolas a nenhuma. Por outro lado, Henrique Barros sublinhou que não são os alunos "a locomotiva das infeções."



O epidemiologista do Instituto Ricardo Jorge, Baltazar Nunes, apresentou três cenários de modelação realizados pela Universidade Nova de Lisboa e pela Universidade de Trás-os-Montes. E sublinhou que "quanto maior for o confinamento, maior será a redução da transmissão."



Todavia, "a mensagem é que, fechando a transmissão nos outros locais, mantendo as escolas abertas, observa-se o valor do R [o índice de transmissão] abaixo de 1. Mas [esta descida] não é tão pronunciada como se se fecharem as escolas".



Surtos só por convívio fora das escolas

Já Henrique Barros, que falava por teleconferência, referiu que o R é superior entre os 20 e os 49 anos, logo "o pico não é nas idades escolares". Eles "não são a locomotiva da infeção".



Existe "ausência de surtos nos espaços escolares. Tem-se mostrado que não ocorre nas escolas a infeçao, mas em convívios fora dos espaços escolares."



No caso de quem tem mais de 20 anos e é estudante universitário, alertou o epidemiologista e presidente do Conselho Nacional de Saúde, também não é dentro dos muros das universidades que se têm identificado surtos. Barros citou um estudo de controlo que concluiu que os estudantes universitários "tinham menos risco de infeção do que as pessoas que não estão nas universidades" porque "é claríssima a relação inversa entre grau escolaridade e infeção", explicou.



À saída do Infarmed, o primeiro-ministro disse estar convencido que "nada", entre o que enunciaram os peritos, "justifica o encerramento das escolas até aos 12 anos". Quanto aos alunos mais velhos, Costa ouviu "divergências muito grandes entre os próprios especialistas" -- amanhã anunciará o que fazer, sendo certo que as medidas terão para já o horizonte de um mês.



Governo não quer encerrar, mas...

A SÁBADO sabe que, até à entrada nesta reunião no Infarmed, a posição do ministério da Educação mantinha-se: as escolas deveriam manter-se abertas para evitar problemas de exclusão social e até de violência, como os verificados no primeiro confinamento, em março do ano passado. O próprio primeiro-ministro, quando há dias anunciou o inevitável confinamento, fez questão de sublinhar a sua posição: as escolas deveriam manter-se abertas, uma vez que as condições atuais nas escolas não são semelhantes às de 2020. A questão em cima da mesa será um equilíbrio entre as questões sanitárias e a pedagogia e saúde mental. Mas no ministério sabia-se que a posição enunciada pelos peritos no Infarmed poderia levar, de facto, ao encerramento nas escolas.









Na Madeira, por exemplo, o governo regional optou por enviar todos os alunos a partir do 3.º ciclo e que não estejam no ensino profissional para casa.

ECDC: há medidas mais eficazes

Mas o Centro Europeu de Controlo de Doenças disse que esta medida por si é a menos eficaz mas revela incertezas relativas à nova variante, descoberta no Reino Unido e que pode "comportar-se de modo diferente nas crianças".



"Como uma medida isolada, o encerramento de escolas não vai resolver esta pandemia", disse Pasi Penttinen à agência Lusa. "Se os países decidirem fechar escolas, isso pode ter algum impacto na (quebra da) transmissão, mas não é tão eficaz como muitas das outras medidas", referiu o especialista principal deste organismo. É que, segundo os estudos conhecidos, "as crianças podem transmitir aos outros, quer sejam ou não sintomáticos, mas aparentemente são menos eficazes nessa transmissão do que os adultos."



Texto alterado às 14h34 com as decralações feitas pelo PM à saída do encontro no Infarmed.