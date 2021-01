Covid-19 provoca caos em Urgência no Hospital de Coimbra

Uma ambulância com destino à Urgência vocacionada para a covid-19 no âmbito do CHUC, Coimbra, teve de albergar um doente durante 12 horas devido a falta de vaga, disse àfonte hospitalar.Tratou-se de uma viatura dos Bombeiros de Pombal, cuja chegada ao Hospital Geral (Covões, Coimbra) ocorreu por volta das 19h00 de segunda-feira, sendo que o paciente só pôde entrar no Serviço de Urgência pelas 07h30 de hoje.Às 00h00 desta terça-feira, havia perto de uma dezena de ambulâncias em espera para aceder ao polo do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra localizado em S. Martinho do Bispo."São muitos os doentes que aguardam, há dias, vaga para internamento", indicou fonte hospitalar.Uma angiotomografia (angioTAC), destinada a avaliar o estado dos vasos sanguíneos, ficou por realizar, durante várias horas, devido a falta de uma maca.O primeiro turno de hoje no Serviço de Urgência do Hospital Geral foi descrito à enfermeira-directora do CHUC, Áurea Andrade, como "incontrolável e caótico"."É impossível, mesmo com trabalho extraordinário, assegurar os cuidados mínimos" de que carecem os pacientes, adverte uma comunicação enviada, esta manhã, a Áurea Andrade.