Sábado – Pense por si

Portugal

Mulher norte-americana acusa motorista de sequestro em Lisboa

Lusa 24 de julho de 2025 às 11:35
Capa da Sábado Edição 13 a 19 de agosto
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 13 a 19 de agosto
As mais lidas

A PSP adianta ainda que a mulher terá ficado em pânico quando se apercebeu de que estava a ser transportada para um local desconhecido, mas que, apesar do comportamento inesperado do motorista, não terá havido nenhuma tentativa de agressão ou de violação.

Uma mulher norte-americana, de férias em Portugal, acusa o motorista de um veículo ao serviço da plataforma Uber de a ter sequestrado em Lisboa na madrugada desta quinta-feira e só a ter libertado em Almada, disse fonte da PSP.

Vitor Mota/ Medialivre

Fonte do Comando Distrital de Setúbal da PSP disse à agência Lusa que a vítima alega que, depois de deixar duas amigas numa unidade hoteleira no centro de Lisboa, pretendia seguir viagem para outro hotel, também na capital, mas que o motorista a obrigou a seguir viagem para a margem sul do Tejo.

De acordo com o relato da vítima à PSP, o motorista começou a comportar-se de forma estranha e com uma condução agressiva a partir do momento em que ficou sozinha na viatura, tendo-a transportado contra a sua vontade para a margem sul do Tejo, acabando, no entanto, por permitir que abandonasse a viatura na Rua Eduardo Viana, em Almada, no distrito de Setúbal.

A PSP adianta ainda que a mulher terá ficado em pânico quando se apercebeu de que estava a ser transportada para um local desconhecido, mas que, apesar do comportamento inesperado do motorista, não terá havido nenhuma tentativa de agressão ou de violação.

O caso está a ser investigado pela polícia Judiciária de Setúbal.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Rapto Lisboa Polícia de Segurança Pública
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Mulher norte-americana acusa motorista de sequestro em Lisboa