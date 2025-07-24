Mulher norte-americana acusa motorista de sequestro em Lisboa

A PSP adianta ainda que a mulher terá ficado em pânico quando se apercebeu de que estava a ser transportada para um local desconhecido, mas que, apesar do comportamento inesperado do motorista, não terá havido nenhuma tentativa de agressão ou de violação.

Uma mulher norte-americana, de férias em Portugal, acusa o motorista de um veículo ao serviço da plataforma Uber de a ter sequestrado em Lisboa na madrugada desta quinta-feira e só a ter libertado em Almada, disse fonte da PSP.



Fonte do Comando Distrital de Setúbal da PSP disse à agência Lusa que a vítima alega que, depois de deixar duas amigas numa unidade hoteleira no centro de Lisboa, pretendia seguir viagem para outro hotel, também na capital, mas que o motorista a obrigou a seguir viagem para a margem sul do Tejo.

De acordo com o relato da vítima à PSP, o motorista começou a comportar-se de forma estranha e com uma condução agressiva a partir do momento em que ficou sozinha na viatura, tendo-a transportado contra a sua vontade para a margem sul do Tejo, acabando, no entanto, por permitir que abandonasse a viatura na Rua Eduardo Viana, em Almada, no distrito de Setúbal.

A PSP adianta ainda que a mulher terá ficado em pânico quando se apercebeu de que estava a ser transportada para um local desconhecido, mas que, apesar do comportamento inesperado do motorista, não terá havido nenhuma tentativa de agressão ou de violação.

O caso está a ser investigado pela polícia Judiciária de Setúbal.