Time Out Market Lisboa confirma disparos de armas na zona mas não dentro das suas instalações

O ruído causado, adianta a direção do Time Out Market, "gerou, naturalmente, preocupação entre as pessoas que se encontravam nas proximidades".

A direção do Time Out Market Lisboa confirma que ocorreu um incidente nas imediações do mercado com disparos de armas, mas salienta que não foi dentro das suas instalações.

"Segundo relatos de vários colaboradores e pessoas que se encontravam no local, tratou-se de uma luta entre dois grupos, que culminou com um disparo de arma de fogo para o chão", afirma aquela entidade em comunicado, acrescentando que "não houve quaisquer feridos" resultantes deste incidente.

Em declarações à Lusa, fonte da PSP confirmou esta noite "uma situação no Time Out Market" com tiroteio, adiantando que os suspeitos estavam em fuga.

Mas, "as autoridades policiais estiveram imediatamente presentes no local durante algum tempo, procedendo à recolha de depoimentos e demais informações sobre o sucedido", refere.

Aquela entidade realça também que "a atividade do Time Out Market Lisboa regressou de imediato à normalidade, mantendo todos os padrões de segurança para colaboradores, visitantes e lojistas".

E recorda que "em onze anos de atividade, nunca houve um único acidente deste género dentro do TOM, nem nas imediações --- esta foi a primeira vez e foi fora do espaço".

"A segurança e o bem-estar de quem nos visita, mais de quatro milhões de pessoas por ano, é prioritária", conclui.

Um tiroteio ocorreu quarta-feira ao início da noite no Time Out Market, no Cais do Sodré, em Lisboa, e os suspeitos estão em fuga, mas não há feridos, disse à Lusa fonte do comando metroplitano da PSP.

"Confirmamos uma situa no Time Out Market hoje à noite" de tiroteio, "mas não há feridos a registar", afirmou à Lusa um responsável do Comando da PSP na capital, não adiantando mais pormenores, como a hora a que ocorreu este incidente e o que terá provocado o mesmo.

A mesma fonte apenas acrescentou que "os suspeitos estavam em fuga".

