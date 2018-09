A Polícia Judiciária foi chamada ao local e está a investigar a ocorrência.

O corpo de uma mulher foi encontrado na noite de quarta-feira no interior da bagageira de uma viatura na Figueira da Foz, em Coimbra, estando a Polícia Judiciária a investigar o caso, disse à Lusa fonte da PSP."Foi encontrado um corpo no interior de uma bagageira de uma viatura pelas 20h00 na Figueira da Foz. A informação que temos é que se trata de uma mulher que estava desaparecida há alguns dias e que tem um histórico de doença bipolar", disse fonte da PSP.Segundo a mesma fonte, o alerta do desaparecimento tinha sido dado por um familiar.